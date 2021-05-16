Позитивный гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: три знака ждут неожиданные подарки судьбы

На этой неделе многие знаки зодиака будут категорически не настроены заниматься рутинной работой: в их голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды советуют совместить приятное с полезным, занявшись планированием отпуска, даже если до него еще далеко. Это подарит мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

ОВЕН (21.03-20.04)

Все-таки сказывается приближение длинных майских праздников: будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее будет за это дело взяться. Сейчас вы склонны к рассеянности и расслаблению. Если есть возможность – возьмите отгул.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У вас могут проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить вам какой-нибудь командирский участок работ. Дома же вы руководствуетесь известным правилом: главное, чтобы любимый человек не скучал. Не можете его развеселить, тогда хотя бы расстройте чем-нибудь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Отличная неделя, которая подарит вам заряд бодрости, солнечной энергии и позитива. Вам достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются, будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к вам, а судьба – подбрасывать приятные сюрпризы.

РАК (22.06-22.07)

Ситуация может вынудить вас защищать свои интересы – и вы вполне способны с этой задачей справиться. Звезды наделяют вас талантом убеждать в своей правоте, так что окружающие на этой неделе будут внимательнее обычного прислушиваться к вашим аргументам.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Сейчас настоящей музыкой для вас будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, будет даваться с трудом. Вот почему звезды не советуют полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться вам на удивление легко.

ДЕВА (24.08-22.09)

Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи – все это и многое другое может ожидать вас в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».

ВЕСЫ (23.09-22.10)

На этой неделе вам просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого вы любите. Стоит внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где вы еще не бывали, и обзаведясь новыми впечатлениями.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Сейчас события обещают развиваться так, как вы и планировали, что принесет вам чувство понятного удовлетворения. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Эту неделю лучше посвятить рутинной работе, завершению старых проектов. Не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Лучше дождаться более благоприятного момента.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Сейчас звезды советуют вам больше времени посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они – главная ценность в жизни. Именно с близкими людьми вы сможете в полной мере проявить себя. Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими. Дневная суета отвлекает от возможности анализировать обстановку. А вот подсознание труднее обмануть, но его голос обычно слышен лишь во сне. Обратите внимание на любые свои «хочу - не хочу» – они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Ваша уверенность в себе прекрасное качество, но иногда стоит перепроверить информацию, чтобы заметить закравшуюся ошибку, которая может привести к печальным последствиям. Внимательность и сосредоточенность – вот девиз этой недели.