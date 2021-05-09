Энергичный гороскоп на неделю с 10 по 16 мая: два знака продвинутся по служебной лестнице

Неделя предвещает хорошие возможности, однако чтобы она была максимально продуктивной, не следует расслабляться. Так что если что-то не получится, пенять остается только на себя. Залог успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

ОВЕН (21.03-20.04)

На этой неделе судьба может решить испытать вас на прочность, однако хорошая новость в том, что у вас масса сил, чтобы этому противостоять. Также звезды советуют не горячиться, а спокойно искать нужные аргументы в споре.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Звезды предвещают период, когда от ваших слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть. Возможно, придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть ваша дальнейшая судьба.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Хотя вы привыкли быть в самой гуще дел и событий, на этой неделе лучше отсидеться в окопе, а то награда найдет героя, когда вы этого совсем не ждете. Следите за тем, что говорите и делаете: добро обязательно к вам вернется.

РАК (22.06-22.07)

Сейчас вас можно смело посылать на рытье котлованов и строительство транссибирской железной магистрали. Главное – использовать свою энергию в мирных целях. Присмотритесь к окружающим – возможно, кому-то очень нужна ваша помощь.

ЛЕВ (23.07-23.08)

На этой неделе вы можете с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать вами. Если вас подобная ситуация забавляет, можете не обращать внимания на этот факт. Если не нравится – проявите твердость.

ДЕВА (24.08-22.09)

Вам представятся хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом, и где можно завязать новые знакомства. Звезды наделяют вас коммуникабельностью и легкостью в общении, так что стоит обязательно выбраться в свет. В светской беседе вы покажете себя во всей красе.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Вы проявите себя отличным дипломатом и при желании сумеете найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у вас накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды советуют не откладывать разговор.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Звезды предвещают неделю, полную приятных новостей, событий и даже сюрпризов. Главное, все это вовремя заметить, и пойти навстречу всему хорошему, что приготовила жизнь. Не исключено получение крупной премии или неожиданного наследства, либо повышение по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

На этой неделе отлично складываются отношения с коллегами и руководством. Вам удастся успешно завершить давно начатый проект, а также наладить деловые связи с перспективными партнерами. Очень продуктивно пройдут важные переговоры.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Хороший период, чтобы найти новые источники дохода. Возможно получение выгодного контракта, заключение долгосрочного договора. Если задумывались об инвестициях, самое время рассмотреть предложения, сделанные вам ранее.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

На этой неделе трудовые будни отодвинутся на задний план, а вашим умом и сердцем завладеет любовь. Одинокие Водолеи могут встретить свою вторую половинку. Если вы состоите в давних отношениях, стоит решиться на заключение брачного союза.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Сейчас вы готовы к бурной деятельности, но иногда лучше пустить дела на самотек, и все разрешится наилучшим образом само собой. Если есть возможность, возьмите кратковременный отпуск, проведайте родных и близких. Ну, а дела подождут – так будет надежней.