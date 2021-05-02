Удачный гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: знаки воды и воздуха получат поддержку во всех своих начинаниях

На этой неделе звезды предрекают представителям всех знаков зодиака поддержку в любых своих начинаниях, особенно знакам Воды и Воздуха. В первую очередь, это касается любви и отношений: если вы собирались завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого не найти. Кроме того, появятся хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов.

ОВЕН (21.03-20.04)

Вы можете почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. Вероятно, пора подумать о том, как передать ваш ценный опыт молодым сотрудникам.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

На этой неделе вас ждет неожиданное романтическое знакомство, которое может перерасти во что-то большее. Самое главное – сделать первый шаг. Судьба, конечно, и на печке найдет, но сколько драгоценного времени будет потеряно.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Командование полками – это ваше обычное состояние, но на этой неделе вы готовы к поистине грандиозным свершениям. Используйте неожиданный прилив энергии с максимальной эффективностью – к концу недели будете поражены результатами.

РАК (22.06-22.07)

Не исключено, что вам придется отказаться от каких-то своих планов. Смиритесь, это не конец света. А вот жаловаться на свои проблемы окружающим точно не стоит. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Ситуация может поставить вас перед непростым выбором, который может касаться и рабочих проектов, и покупок, и сердечных отношений. Правило простое: сердце подскажет, что делать, а ум – чего не делать.

ДЕВА (24.08-22.09)

Между вами и вашими планами могут встать препятствия, потому проявите настойчивость. Будьте решительней, чтобы получить желаемое в нужный момент, иначе станете иллюстрацией цитаты Надежды Тэффи: «Судьба любит кротких и всегда награждает их по миновании надобности».

ВЕСЫ (23.09-22.10)

На этой неделе лучше проявить сдержанность в эмоциях, и внимательно анализировать поступающую информацию. Буквально пара слов, вовремя услышанных вами, могут изменить весь существующий расклад и помочь сдвинуть решение важного вопроса с мертвой точки.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Сейчас у вас есть все шансы оказаться на коне. Обстоятельства складываются в вашу пользу, и не исключено, что в каком-то проекте вас ждет заслуженный успех и признание окружающих. Период отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

На этой неделе судьба подарит вам шанс проверить своих соратников и единомышленников на верность и стойкость. Возможно, кто-то вас приятно удивит, а кто-то разочарует. В любом случае, стоит судить людей по делам и поступкам, а не по словам.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Замечательный период, чтобы самым кардинальным образом поменять свою жизнь. Если подумывали о создании семьи, самое время сделать решительный шаг в этом направлении. Ваш избранник только и ждет вашего предложения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Сейчас вы наделены внутренним равновесием и желанием поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому вы будете склонны проявлять повышенную заботу о тех, кто находится рядом. Близкие люди это оценят.

РЫБЫ (20.02-20.03)

На этой неделе ум с сердцем не в ладу: желания тянут в одну сторону, а логика и факты – в другую. Звезды советуют не торопиться. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом. Если же вы не чувствуете в себе уверенности, стоит поискать другие варианты.