Череповчанин получил условный срок за кражу «похоронных» денег у бабушки и дедушки

В Череповце суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в краже денег у собственных бабушки и дедушки. Ночью 12 сентября, находясь в квартире родственников, мужчина зашёл в их комнату и украл из чемодана, стоявшего под кроватью, пакет в котором лежали 102 000 рублей.

Подсудимый признал вину и показал, что не работает и родственники помогают ему материально. Он знал, что деньги хранятся в комнате, которая закрывается на ключ и входить туда ему никто не разрешал. Ключ он взял из связки, пока бабушка и дедушка спали. Сколько денег было в пакете, он не считал и потратил их на собственные нужды. Ущерб обязался возместить.

«Как следует из показаний потерпевшей, ее внук нигде не работал, обеспечивала его она. Деньги в сумме 102 000 рублей она вместе с мужем накопила с пенсий на свои похороны. О сбережениях знал только муж, она их периодически проверяла. Комнату, где хранились деньги, она специально закрывала на ключ от внука, доступ был только у нее и мужа», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. С него также взыскали материальный ущерб в пользу бабушки. Приговор вступил в законную силу.