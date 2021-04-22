Выпускник Центра боевых искусств Череповца завоевал серебро Чемпионата России по фехтованию на саблях

Выпускник Центра боевых искусств Череповца Кирилл Ефимов стал серебряным призером Чемпионата России по фехтованию в командных соревнованиях. Турнир прошел в Новосибирске 17 - 18 апреля.

Ефимов, который начинал занимается у тренера Центра боевых искусств города металлургов Александра Безгачева занял второе место командных соревнований в составе сборной Санкт-Петербурга, за которую сейчас выступает.

Ещё одна ученица тренера Александра Безгачева, Анна Ванькова, заняла на этих соревнованиях девятое место.