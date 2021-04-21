Суд оштрафовал жителя Череповца на 5000 рублей за отказ оплатить счёт в пивной

21.04.2021 [Происшествия]

В Череповце суд привлёк 29-летнего местного жителя к административной ответственности за отказ оплатить счёт в питейном заведении. Инцидент произошёл 13 марта в одном из городских пабов.

Мужчина рассказал, что отдыхал там со знакомыми, оплатил счёт и пошёл домой, но по пути решил вернуться. Увидев в заведении приятеля, он угостил его пивом.

«Когда знакомый ушел, он остался сидеть, бармен сказал, что заведение закрывается, необходимо оплатить два бокала пива. По непонятной причине в связи с состоянием алкогольного опьянения он решил, что оплачивать счет не будет, хотя деньги у него были», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: кафе

ТОП НЕДЕЛИ

В поселке Сосновый берег под Вологдой затоплены 15 участков и пять жилых домов
В Вологде произошел пожар в «Красных казармах»
Вологодскую журналистку Татьяну Охотникову оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбительные комментарии
В селе Кубенском Вологодского района убили 17-летнего подростка
В центре Вологды загорелся ресторан «Bazar Чайхона»
Циклон принесет в Вологодскую область похолодание и осадки
Новый сервис для составления генеалогического древа и поиска архивной информации появился в России
Главу «Движения «Вместе» Евгения Доможирова заподозрили в призывах к участию в несанкционированном митинге
Из-за паводка в Вологде подтоплены 558 дачных участков
Эпидемиолог рассказала, чем отличаются разные вакцины от коронавируса и зачем нужно прививаться

Последние новости

Череповчанина приговорили к двум годам колонии за развратную переписку с 13-летней девочкой

Он переслал ей порнографическое фото

274
0

Ежемесячные выплаты детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будут введены 1 июля

Об этом сообщил Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию

1019
0

Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно будет оплачиваться на 100%

Об этом сообщил президент Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию 21 апреля

278
0

Жительница Тотемского района забралась в чужой дом, украла деньги из кошелька и спрятала их в нижнем белье

Инцидент произошел в поселке Камчуга

319
0

В Соколе пенсионерка через суд выселила дочь из квартиры за аморальное поведение

Женщина злоупотребляет спиртным, не оплачивает «коммуналку» и ведёт антиобщественный образ жизни

408
0

25% предпринимателей Вологодской области ещё не сдали отчётность

До завершения экономической переписи осталось две недели

272
0

Единовременную выплату 10 тысяч рублей получат родители на каждого российского школьника в августе

Об этом Президент Владимир Путин сказал в обращении к Федеральному собранию 21 апреля

318
0

Предпринимателя из Череповца, продававшего фигурки Ждуна, оштрафовали на 5,2 млн рублей

У мужчины был сайт по продаже аксессуаров со Ждуном, это не понравилось правообладателям

 

 

1675
0

В Вологде решили отказаться от побелки деревьев

Об этом в соцсети сообщил мэр Сергей Воропанов

431
0

«Справедливая Россия» предлагает вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию в России

Своим мнением с нашим изданием поделился председатель вологодского регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Виктор Леухин

749
0

Житель Великоустюгского района получил 10 лет колонии за убийство собутыльника

В ночь на 23 октября 2020 года он застрелил потерпевшего из ружья

277
0

Путин пообещал новые выплаты беременным женщинам

Россиянки, находящиеся в трудном финансовом положении, смогут рассчитывать на 6350 рублей в месяц от государства

409
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд оштрафовал жителя Череповца на 5000 рублей за отказ оплатить счёт в пивной
Череповчанина приговорили к двум годам колонии за развратную переписку с 13-летней девочкой
Ежемесячные выплаты детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будут введены 1 июля
Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно будет оплачиваться на 100%
Жительница Тотемского района забралась в чужой дом, украла деньги из кошелька и спрятала их в нижнем белье
В Соколе пенсионерка через суд выселила дочь из квартиры за аморальное поведение
25% предпринимателей Вологодской области ещё не сдали отчётность
 
21.04.2021 [Общество]

Без дорог: в деревне Городище Череповецкого района люди живут, как на стройплощадке

511
0
21.04.2021 [БлогоVO]

Прямая трансляция из Вологды

91
0
19.04.2021 [Обзор Прессы]

Лёд и пламень

529
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика