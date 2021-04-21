Суд оштрафовал жителя Череповца на 5000 рублей за отказ оплатить счёт в пивной

В Череповце суд привлёк 29-летнего местного жителя к административной ответственности за отказ оплатить счёт в питейном заведении. Инцидент произошёл 13 марта в одном из городских пабов.

Мужчина рассказал, что отдыхал там со знакомыми, оплатил счёт и пошёл домой, но по пути решил вернуться. Увидев в заведении приятеля, он угостил его пивом.

«Когда знакомый ушел, он остался сидеть, бармен сказал, что заведение закрывается, необходимо оплатить два бокала пива. По непонятной причине в связи с состоянием алкогольного опьянения он решил, что оплачивать счет не будет, хотя деньги у него были», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.