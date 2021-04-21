Череповчанина приговорили к двум годам колонии за развратную переписку с 13-летней девочкой

В Череповце суд огласил приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в развратных действиях без применения насилия в отношении 13-летней девочки.

Днём 12 июня 2019 года он нашёл в соцсети страницу 13-летней потерпевшей, вступил с ней в переписку, узнал её возраст и переслал ей порнографическое фото.

«Правоохранительным органам о произошедшем стало известно лишь через год, девочка при получении непристойного фото переписку прекратила и удалила, заблокировав пользователя. Несмотря на это удалось восстановить эту переписку и предоставить доказательства суду», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

С учётом личности подсудимого, который не был ранее судим и воспитывает троих детей, ему назначено наказание в виде двух лет и трёх месяцев колонии общего режима.