Жительница Тотемского района забралась в чужой дом, украла деньги из кошелька и спрятала их в нижнем белье

Жительница Тотемского района хотела продать кролика, чтобы получить деньги на выпивку, но в итоге похитила пять тысяч рублей из кошелька местной жительницы.

С заявлением о краже в полицию обратилась 58-летняя жительница поселка Камчуга. Женщина рассказала, что вернулась домой и увидела в комнате незнакомку, рядом на диване лежала сумка и пустой кошелек.

— Пенсионерка поинтересовалась, что женщина делает у ее дома, и не она ли взяла 5 тысяч рублей из кошелька. Незнакомка демонстративно вывернула карманы, после чего ушла, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемой в краже, ей оказалась 47-летняя жительница поселка. Она сообщила, что когда закончились деньги на алкоголь, решила продать кролика, которого ей подарил «возлюбленный».

— Гуляя по поселку в поисках покупателя, она увидела дом, дверь которого была закрыта на планку без замка. В квартире никого не оказалась. Взяв из шкафа чай и конфеты, подозреваемая увидела кошелек, из которого забрала деньги, спрятав наличность в нижнее белье, — сообщает пресс-служба.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).