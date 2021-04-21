В Соколе пенсионерка через суд выселила дочь из квартиры за аморальное поведение

В Соколе суд рассмотрел иск местной жительницы к своей дочери о выселении её из их общей квартиры.

В обосновании иска пенсионерка указала, что женщина не платит за «коммуналку», систематически устраивает скандалы, приводит в квартиру посторонних и в целом ведёт аморальный образ жизни.

Суд установил, что кроме указанных фактов, женщина за последние 10 лет более 50 раз привлекалась к административной ответственности, в том числе за семейно-бытовое дебоширство в отношении матери.

«Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии у сторон общего бюджета, хозяйства, предметов быта и о прекращении семейных отношений между ними», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

По решению суда, ответчик подлежит выселению из квартиры. Постановление вступило в законную силу.