В Соколе пенсионерка через суд выселила дочь из квартиры за аморальное поведение

21.04.2021 [Общество]

В Соколе суд рассмотрел иск местной жительницы к своей дочери о выселении её из их общей квартиры.

В обосновании иска пенсионерка указала, что женщина не платит за «коммуналку», систематически устраивает скандалы, приводит в квартиру посторонних и в целом ведёт аморальный образ жизни.

Суд установил, что кроме указанных фактов, женщина за последние 10 лет более 50 раз привлекалась к административной ответственности, в том числе за семейно-бытовое дебоширство в отношении матери.

«Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии у сторон общего бюджета, хозяйства, предметов быта и о прекращении семейных отношений между ними», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

По решению суда, ответчик подлежит выселению из квартиры. Постановление вступило в законную силу.

Тэги: выселение, семья, иск, суд

ТОП НЕДЕЛИ

В поселке Сосновый берег под Вологдой затоплены 15 участков и пять жилых домов
В Вологде произошел пожар в «Красных казармах»
Вологодскую журналистку Татьяну Охотникову оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбительные комментарии
В селе Кубенском Вологодского района убили 17-летнего подростка
В центре Вологды загорелся ресторан «Bazar Чайхона»
Циклон принесет в Вологодскую область похолодание и осадки
Новый сервис для составления генеалогического древа и поиска архивной информации появился в России
Главу «Движения «Вместе» Евгения Доможирова заподозрили в призывах к участию в несанкционированном митинге
Из-за паводка в Вологде подтоплены 558 дачных участков
Эпидемиолог рассказала, чем отличаются разные вакцины от коронавируса и зачем нужно прививаться

Последние новости

Ежемесячные выплаты детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будут введены 1 июля

Об этом сообщил Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию

204
0

Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно будет оплачиваться на 100%

Об этом сообщил президент Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию 21 апреля

129
0

Жительница Тотемского района забралась в чужой дом, украла деньги из кошелька и спрятала их в нижнем белье

Инцидент произошел в поселке Камчуга

177
0

25% предпринимателей Вологодской области ещё не сдали отчётность

До завершения экономической переписи осталось две недели

160
0

Единовременную выплату 10 тысяч рублей получат родители на каждого российского школьника в августе

Об этом Президент Владимир Путин сказал в обращении к Федеральному собранию 21 апреля

20
0

Предпринимателя из Череповца, продававшего фигурки Ждуна, оштрафовали на 5,2 млн рублей

У мужчины был сайт по продаже аксессуаров со Ждуном, это не понравилось правообладателям

 

 

779
0

В Вологде решили отказаться от побелки деревьев

Об этом в соцсети сообщил мэр Сергей Воропанов

336
0

«Справедливая Россия» предлагает вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию в России

Своим мнением с нашим изданием поделился председатель вологодского регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Виктор Леухин

534
0

Житель Великоустюгского района получил 10 лет колонии за убийство собутыльника

В ночь на 23 октября 2020 года он застрелил потерпевшего из ружья

239
0

Путин пообещал новые выплаты беременным женщинам

Россиянки, находящиеся в трудном финансовом положении, смогут рассчитывать на 6350 рублей в месяц от государства

334
0

Житель Череповецкого района угнал две машины и уехал в Шексну

Кроме того, из салона второго автомобиля он украл деньги

319
0

Вандалы вырвали из земли туи, посаженные у Дворца химиков в Череповце

Пять растений вырваны с корнем, еще два наклонены

546
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ежемесячные выплаты детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будут введены 1 июля
Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно будет оплачиваться на 100%
Жительница Тотемского района забралась в чужой дом, украла деньги из кошелька и спрятала их в нижнем белье
В Соколе пенсионерка через суд выселила дочь из квартиры за аморальное поведение
25% предпринимателей Вологодской области ещё не сдали отчётность
Единовременную выплату 10 тысяч рублей получат родители на каждого российского школьника в августе
Предпринимателя из Череповца, продававшего фигурки Ждуна, оштрафовали на 5,2 млн рублей
 
21.04.2021 [Общество]

Без дорог: в деревне Городище Череповецкого района люди живут, как на стройплощадке

421
0
21.04.2021 [БлогоVO]

Женщина в вытрезвителе, Череповец, СССР, 1980-е, фото — Юрий Рыбчинский

284
0
19.04.2021 [Обзор Прессы]

Лёд и пламень

510
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика