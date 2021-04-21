25% предпринимателей Вологодской области ещё не сдали отчётность

21.04.2021 [Общество]

На сегодня в Вологодской области отчетность в рамках "экономической переписи" сдали почти 37 тысяч субъектов малого бизнеса, это 75% от необходимого количества. 

25% предпринимателей, которые пока не предоставили отчётность, могут сделать это через Единый портал госуслуг до конца апреля.

– Именно по результатам переписи будут приниматься федеральные решения по подготовке новых мер поддержки бизнеса! - отметил заместитель губернатора Виталий Тушинов. - Поэтому призываю представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей принять участие в экономической переписи.

Несмотря на то, что сдача отчетности на бумажном носителе закончилась 31 марта, Вологдастат продлил срок предоставления на бумаге до конца апреля. 

– Обследованию подлежат только те организации малого бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели, которые включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на 31 декабря 2020 года. Проверить, включена ли в него организация, можно на сайте Федеральной налоговой службы России, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Сообщается также, что Росстат гарантирует конфиденциальность информации. Все полученные сведения будут использоваться исключительно для формирования сводных итогов в обобщенном виде. А тех, кто не предоставит в срок необходимые заполненные формы ждёт штраф в соответствии со статьей 13.19 КоАП РФ.

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