«Справедливая Россия» предлагает вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию в России

Вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию- для женщин 55 лет и мужчин 60 лет - с такой законодательной инициативой вышла госдумовская фракция Справедливая Россия.

Своим мнением с нашим изданием поделился председатель вологодского регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Виктор Леухин.

«Данный законопроект является очередной попыткой нашей партии достучаться до кремлевских чиновников, не желающих признать сделанную ими большую социально- экономическую ошибку. Повышение пенсионного возраста – весьма болезненный вопрос для россиян, до которого многие россияне зачастую не доживают. В 2021 году средняя продолжительность жизни вологжан составила 72 года, причём у мужчин – 66 лет. Все же известно, что уже к 60 годам у людей ухудшается здоровье, из-за чего им трудно найти подходящую работу, а пенсии нет. На что им жить? Негативную ситуацию усугубляет стремительно растущая – в отличие от пенсии - скрытая инфляция, из-за чего наблюдается рост стоимости коммунальных услуг, лекарств и полноценного набора продуктов. Я убежден, необходимо установить прежний пенсионный возраст и таким образом исправить допущенную правительством серьезную ошибку, - подчеркнул Виктор Леухин.