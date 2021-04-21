Житель Череповецкого района угнал две машины и уехал в Шексну

Полицейские задержали 20-летнего ранее судимого жителя Череповецкого района, подозреваемого в серии угонов.

Первая машина — Лада Гранта — пропала от автосервиса в Череповце. Потерпевший рассказал, что завёл автомобиль, оставил его прогреваться и ушёл на несколько минут. Вернувшись, он увидел, что машина пропала. Транспорт с повреждениями кузова нашли брошенным в посёлке Тоншалово.

«Как установили правоохранители, отъехав около километра от автосервиса, подозреваемый совершил столкновение с автомобилем Рено и скрылся с места ДТП. Добравшись до поселка Тоншалово, злоумышленник сменил транспорт, угнав автомобиль ДЭУ Нексия. Доехав до Шексны, мужчина бросил авто, прихватив из салона машины порядка 7 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По фактам угонов и кражи возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.