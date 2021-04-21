Вандалы вырвали из земли туи, посаженные у Дворца химиков в Череповце

21.04.2021 [Происшествия]

Мэрия Череповца на своем официальном сайте сообщила о выявленном случае вандализма у Дворца химиков. В ночь на 21 апреля кто-то вырвал с корнем пять посаженных осенью туй. Еще два растения наклонены.

«Ночью туи повалили, вывернули с корнем, молодые корни порвали. Видно, что повалили их до снега, потому что снег попал в ямки. Здесь в пяти шагах парковка, если бы их хотели увезти, это не составило бы труда. Это именно вызов. Причем простым озорством это не назовешь, это вандализм. Мы поливали растения после посадки, выравнивали те, которые ветром качнуло, следили за ними. Жители привыкли к ним, любуются. Туи успешно перезимовали. Сейчас восстанавливаем их. Естественно, так не оставим это дело, не хочу, чтобы повторялись такие происшествия», — рассказал активист ТОС «Первомайский» Виктор Дмитриев.

Нарушителей будут искать, депутат Гордумы Роман Маслов посоветовал виновникам самим "прийти и покаяться".

Ранее NewsVo сообщал, что на площади у Дворца металлургов в Череповце высадили живую четырехметровую ель. 

Тэги: вандалы

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