Без дорог: в деревне Городище Череповецкого района люди живут, как на стройплощадке

21.04.2021 [Общество]

Что такое жить на стройплощадке, без дорог, с постоянной пылью, с грохотом КамАЗов, жители деревни Городище Череповецкого района знают не понаслышке. Но добиться каких-либо решений от властей они не могут.

Красиво упаковано

Деревня Городище находится всего в 12 километрах от Череповца. Тем не менее, здесь не знают, что такое общественный транспорт и нормальные дороги. Когда-то деревенька была небольшой, но в начале 2000 здесь было продано более 500 земельных участков. Людям, которые их покупали, на картинке красиво показали, что в деревне будет и садик, и школа, и проезды между домов. Но на деле картинка получилась не такой радужной.

Фото предоставлено жителями

 Екатерина Смирнова живет в Городище, купила здесь участок еще в 2016 году.

«Сначала до участка мы добирались по временной дороге, которую сделали электрики. В 2017 году начали делать подъездные дороги к новым участкам и подсыпать шлаком, но выяснилось, что это очень дорого обходится Домнаремонт, и работы были приостановлены. Участки, на которых планировались магазин, детский сад, спортивный комплекс были выставлены на продажу под ИЖС. На месте дорог осталась земля под строительство.После продажи новых земельных участков, через деревню Городище стало проезжать очень много строительной техники. Дороги быстро развалились, печки в домах у местных жителей стали сыпаться. Администрация района и продавец участков официально отвечают, что дороги они делать не обязаны.», - говорит Екатерина.

Участки продавались ОАО «Домнаремонт», дочерней фирмой "Северстали". Уже много лет Екатерина вместе с другими жителями добивается того, чтобы в поселке появилась дорожная инфраструктура, но все тщетно. От отчаяния местные написали письмо президенту.

«Деревня больше напоминает стройплощадку: техника разбивает остатки дорог, а администрация города и продавец участков говорят, что дороги они делать не обязаны. Новые жители опасаются, что про них забудут, сами себе обустраивают подъезды, а коренные жители лишены покоя и безопасности. В итоге бесконтрольно уничтожаются леса, перекрывается доступ к Рыбинскому водохранилищу, между односельчанами возникают конфликты. Зима добавила проблем: несуществующие дороги не чистят, а ведь там круглогодично живут люди», - говорилось в послании.

 

 

Согласно проекту планировки новой части деревни, который утвержден администрацией Череповецкого района, часть земель находится в публичной собственности, а часть - в собственности ОАО «Домнаремонт».

«На сайте данной компании находится план участков с дорогами, которые имеются и на кадастровой карте России. Однако в действительности этих дорог нет и, судя по ответам, ОАО «Домнаремонт» их делать не будет», - говорят жители.

Участки с нас – дороги с вас

«На наше обращение в прокуратуру в 2017 году пришел ответ, что в 2017 году между администрацией Череповецкого района, администрацией МО Югское и ОАО «Домнаремонт» заключено соглашение о социально-экономическом взаимодействии, направленное на достижение общеполезных целей и социально-экономического развития при реализации проекта планировки с проектом межевания в его составе части населенного пункта д. Городище, в том числе в части осуществления дорожной деятельности», - рассказывают жители. 

Переписка жителей с чиновниками

Об этом же соглашении жителям сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, а также заместитель главы Череповецкого района Александр Ельцов.

«Но данное соглашение жителям деревни предоставлено не было, а, по сообщениям администрации Череповецкого района, в группе Городища от 17 июня (ред. - 2020 года) – его вовсе не существует, то есть, нас попросту обманывали?».

Путаница в ответах властей возникает  постоянно. Так, 11 февраля 2020 заместитель главы Череповецкого района Дмитрий Бабаев написал жителям, что категория земель "земли населенных пунктов" для строительства дорог вообще не предназначена.  6 марта 2020 то же самое им ответили в департаменте дорожного хозяйства Вологодской области.

Однако после обращения к президенту, в генпрокуратуру и следственный комитет РФ, проведенных проверок в ответах стала появляться другая информация, в частности, что эта категория земель позволяет строить дороги.

Много лет по всем этим вопросам жители обращаются во все инстанции, но получают формальные ответы или циничные отказы: мы продали вам участки, а делать дороги не должны.

20 февраля 2021 года "Домнаремонт" ответила жителям деревни Городище, что ведет переговоры о передаче на баланс администрации Череповецкого муниципального участков, которые предназначены для размещения улично-дорожной сети.  При этом "Домнаремонт" указало, что, согласно договору купли-продажи, она не несет обязательств по обслуживанию и содержанию улично-дорожной сети.

В декабре 2020 года начались работы по прокладке дороги в восточной зоне застройки, и теперь  эту дорогу жителям Городища преподносят как решение всех проблем. Прокуратура Череповецкого района сделала вывод о том, что властями принимаются меры по развитию транспортной инфраструктуры в деревне Городище.

Однако устройство дорог, их содержание за счет средств бюджета района допустимо лишь в отношении муниципальной собственности. Улично-дорожная сеть деревни Городище на данный момент не включена в перечень дорог общего пользования муниципального значения по Череповецкому району.

Прокуратура района отправила информацию руководителю ОАО «Домнаремонт» о рассмотрении вопроса возможности принятия решения об отказе от земельных участков, где, согласно проекту планировки, должна проходить  улично-дорожная сеть, и передачи земли муниципалитету.

Пока же жители Городища вместо дорог в деревне получают отписки.

 

 

 

 

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