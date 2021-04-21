Cудья из Воронежа оправдала 11 участников январских митингов

«Новая газета» сообщила о том, что с 1 по 14 апреля Советский районный суд Воронежа оправдал 11 участников митингов, задержанных 23 и 31 января.

«Согласно постановлениям, имеющимся в распоряжении 'Новой газеты', всем оправданным вменялось нарушение правил проведения массового мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Дела рассматривала судья Лилия Винокурова. В каждом случае она отмечала, что стороной обвинения 'не было предоставлено объективных доказательств, которые подтверждают вину обвиняемых'», - пишет издание.

Материалы всех 11 дел, по сути, копируют друг друга: это протоколы об административном правонарушении, о доставлении задержанных в отделы и рапорты сотрудников полиции. К 6 делам приложены фотографии обвиняемых из отделов полиции или у автозаков и объяснения каждого о том, что они не участвовали в протестах.

Судья Винокурова посчитала, что по представленным фото доказать вину нельзя. Также судья изучила одну видеозапись. Полицейские утверждали, что на ней Данила Веселов, и он находился на митинге 23 января в толпе. Судья постановила, что по записи 'самого Веселова Д.Г. среди данных людей узнать невозможно'.

В некоторых случаях защитники указали на нарушения при составлении документов. Это все судья приняла во внимание.

«Сейчас судья Винокурова — рекордсмен среди воронежских судей по количеству оправданий за участие в несогласованных акциях. Работавшие с Винокуровой юристы говорят, что даже при обвинительном решении за участие в митингах она всегда назначает минимальное наказание».

Среди оправданных судьей есть сотрудник местного штаба Навального Андрей Ахмедулов. Его 13 апреля задержали неизвестные и отвезли во второй отдел полиции.