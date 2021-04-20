Суд обязал администрацию Грязовца найти помещения для работы участковых уполномоченных

Администрация Грязовца незаконно отказала полиции в помещениях для размещения участковых уполномоченных. Им нужны три помещения площадью не менее 27 квадратных метров в разных микрорайонах райцентра.

Прокуратура обратилась в суд с иском обязать чиновников выделить помещения в северо-западной, северо-восточной и юго-западной частях города. Ответчик на заседание не явился.

Суд установил, что на территории городского поселения Грязовецкое работают трое старших участковых уполномоченных, за каждым из которых закреплены по два участковых уполномоченных. На каждого полицейского, согласно нормативам, должно приходиться не менее 9 кв.метров общей площади. Таким образом, учитывая месторасположение административных участков МО МВД России «Грязовецкий», необходимы три помещения, каждое из которых не менее 27 кв. м.

— Отсутствие помещений для размещения опорных пунктов полиции на административных участках препятствует достижению возложенных на УУП задач по борьбе с преступностью и охране общественного порядка и нарушает права неопределенного круга лиц на обращение в МО МВД России «Грязовецкий» по месту нахождения опорного пункта полиции, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге суд обязал администрацию Грязовца в течение года с момента вступления решения в законную силу предоставить участковым три помещения.