Пилотный проект по раздельному сбору мусора запущен в Вологде

Проект, посвященный сортировке мусора, реализуют в Вологде в 2021 году. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Сергей Воропанов.

— Первые участники пилотного проекта, который мы запускаем в год экологии, это Администрация города, многоквартирный дом Чернышевского, 116, 7 школ и 15 детских садов. На первом этапе отделяем «сухие» отходы — бумагу, пластик, металл и стекло, — пишет Воропанов.

По его словам, в проекте примет участие региональный оператор. «Аквалайн» будет вывозить такие контейнеры раз в неделю.