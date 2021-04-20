В сети появилось видео, как по улице Череповца ходит большая свинья

20.04.2021 [Общество]

Большую свинью заметили на проезжей части Серова переулка в Череповце водители. Видео Елизавета Елесина выложила вечером 19 апреля в группе «ДТП Череповца» в соцсети. Девушка призвала водителей быть осторожными.

В комментариях череповчане шутят, что свинка своим ходом добирается до мясокомбината.

— Подкиньте до мясокомбината, а то своим ходом в весе теряет! — пишет Радион Быков.

Кто-то пишет, что животное принадлежит цыганам.

— Это цыганская, там ещё пёс здоровый должен бегать… — отметил Алексей Егоров.

— В своем районе, где хочет -там и гуляет, собака сторожит ее, - пишет Валентина Клюфинская. 

 

Тэги: домашние животные

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