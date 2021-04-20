На Вологодской станции переливания крови ждут доноров трех групп крови

Кровь первой отрицательной, второй положительной и третьей отрицательной групп нужна пациентам медицинских учреждений Вологды 20 апреля, в Национальный день донора в России.

Сообщение о нехватке крови перечисленных групп опубликовано на сайте Вологодской станции переливания крови.

Записаться на донацию можно по телефону (8172) 75-05-42 в рабочие дни с 8:00 до 15:00 и по телефону (8172) 56-23-22 в рабочие дни с 13:00 до 15:00.

Скриншот страницы сайта Вологодской станции переливания крови

Национальный день донора отмечается в России с 2007 года. 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщины была спасена.

Решении о праздновании Дня донора было принято на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, который прошел 20 февраля 2007 года в Государственной Думе РФ.