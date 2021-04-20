Новые правила отбора в 10 класс утверждены в Вологодской области

Новое постановление, которое определяет особенности приёма в 10 класс, было принято накануне на заседании правительства Вологодской области.

Изменения связаны с особенностями проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах в этом году, сообщает пресс-служба областного департамента образования. Выпускники пройдут аттестацию по двум обязательным предметам: русский язык и математика, вместо четырех. Экзамены по выбору девятиклассники писать не будут.

– Правила индивидуального отбора обсуждались с родителями выпускников на областном родительском собрании в феврале этого года, – рассказала заместитель начальника Департамента образования области Любовь Воробьева.

Вместо экзаменов по выбору ученики напишут контрольную работу по одному учебному предмету: физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий), литература, обществознание. С выбором предмета ребятам нужно определиться до 30 апреля.

Даты проведения контрольных работ:

18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ;

19 мая – физика, история;

20 мая – обществознание, химия;

21 мая – география, иностранные языки.

Сообщается, что отметка за эту контрольную работу будет выставлена в классный журнал в рамках текущего контроля успеваемости. Первичные баллы за контрольную работу будут учтены при индивидуальном отборе в 10 класс профильного обучения.

При этом обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды пишут контрольную работу по желанию. Разработка адаптированных заданий не предусмотрена.

Кроме того, дополнительные баллы при отборе в 10 класс школьники могут получить за индивидуальные достижения:

3 балла - наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;

10 баллов - наличие диплома победителя или призёра олимпиады школьников по русскому языку, математике или по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора, перечень которых утверждается Минпросвещения России, а также победители и призёры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, математике или по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора;

5 баллов - наличие диплома победителя региональных олимпиад школьников по русскому языку, математике или по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора;

3 балла - наличие диплома призера региональных олимпиад школьников по русскому языку, математике или по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора.

Приемная кампания по индивидуальному отбору в 10 класс начнётся 25 мая.

