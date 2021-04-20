В Вологде от клещей планируют обработать более 700 гектаров зеленых зон

20.04.2021 [Общество]

В Вологде стартовала антиклещевая обработка зеленых зон. До 17 июля специалисты обработают 704 га парков, скверов, берегов рек, газонов вдоль городских улиц.

 «На эти цели из городского бюджета выделено порядка 440 тысяч рублей.  Для обработки используется акарицидный препарат циперметрин, который зарекомендовал свою эффективность для уничтожения клещей и сохраняет действие длительное время.  После обработки территорий совместно с энтомологами будем проверять эффективность проведенной работы. Традиционно это делается с помощью специального белого полотнища. Если на нем будут обнаружены клещи, обработка будет проведена повторно», -  прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Администрации Вологды Алексей Шумилов.

19 апреля специалисты начали работу в центре города: на площади Революции, в Кремлевском саду, на проспекте Победы, Торговой площади и так далее. 20 апреля пройдет обработка бульвара по улице Октябрьской и Набережной VI Армии, далее раствор планируется распылить на зеленых зонах в микрорайоне Заречье.

После обработки территории обносят сигнальной лентой - от их посещения рекомендовано воздержаться как минимум на сутки. 

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона от укусов клещей пострадали уже 155 жителей Вологодской области. Случаи присасывания зафиксированы практически на всех территориях области, кроме Белозерского, Кадуйского, Устюженского, Череповецкого районов. Как правило, наибольшая активность клещей наблюдается в мае-июне.

Тэги: клещи, энцефалит

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