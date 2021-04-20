В Вологде пьяный мужчина устроил скандал в реабилитационном центре «Красного креста»

Вечером 18 апреля сработала кнопка тревожной сигнализации в социальном учреждении в Некрасовском переулке, 3 в Вологде. На место выехали сотрудники Росгвардии. По данным NewsVo, речь идет о реабилитационном центре «Красного креста».

— Как выяснили стражи правопорядка, в учреждении находятся несколько помещений для временного размещения граждан, страдающих различными зависимостями. Один из постояльцев, мужчина 1972 г. р., пришел в учреждение в состоянии алкогольного опьянения и стал вести себя агрессивно, ходить по зданию, ругаться грубой нецензурной бранью в адрес всех присутствующих, мешать работе персонала, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.