Семь медалей завоевали вологодские спортсмены на первенстве Северо-Запада по дзюдо

Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди спортсменов не старше 13 лет состоялось в Мурманске с 16 по 18 апреля. В ходе соревнований на татами сражались за медали 177 спортсменов из Вологодской, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Карелии.

Вологодскую область представляла совместная команда составленная из спортсменов МАУДО ДЮСШ города Вологды по самбо и МАУ «Спорт. школа олимпийского резерва № 3» Череповца. Вологжане завоевали 7 медалей: 1 «золото» и 6 «бронз».

Победителем в своей весовой категории стала Козлова Дарья.