В Вологодской области водители большегрузов объезжают посты весового контроля по муниципальным дорогам

20.04.2021 [Общество]

В Вологодской области установят ограждения на муниципальных дорогах, по котором недобросовестные водители большегрузов объезжают посты весогабаритного контроля. Такое распоряжение дал глава региона Олег Кувшинников. 

«Водители большегрузов проложили обходные маршруты, которые идут по муниципальным дорогам, разрушая уже муниципальную сеть. Поэтому прошу комиссионно обследовать все пути обхода, которые организовали нарушители, и оградить специальными заграждениями, — цитирует пресс-служба губернатора слова Олега Кувшинникова. — На дороги, по которым идут большегрузы, минуя посты весогабаритного контроля, нужно вызывать наряды ГИБДД и штрафовать за нарушения нагрузки на ось. Обращаюсь к органам местного самоуправления. Это ваши полномочия. Мы со своей стороны окажем всемерное содействие для предотвращения таких нарушений».

В апреле в регионе заработали четыре автоматических пункта весового и габаритного контроля (АПВГК), установленных по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».  С 5 по 16 апреля с автоматических пунктов весогабаритного контроля, расположенных на дорогах Череповец — Белозерск — Липин Бор, подъезде к поселку Чагода, Вологда — Ростилово и Тотьма — Никольск в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений направлено 58 материалов о превышении допустимых весогабаритных параметров транспортных средств.

«По 14 из них вынесено административное постановление и направлено правонарушителям. Суммы штрафов составляют от 150 до 400 тысяч рублей. Работа на постах весогабаритного контроля продолжается, и в скором времени заработают еще два поста: на автодорогах Сокол-Харовск-Вожега и Череповец-Сергиев Посад», — доложил начальник департамента дорожного хозяйства области Андрей Накрошаев.

Штрафы, которые будут платить владельцы большегрузов, планируют направить на пополнение дорожного фонда области. 

Тэги: дороги, нарушения

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