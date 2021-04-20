Циклон принесет в Вологодскую область похолодание и осадки

Южный циклон придет на территорию Вологодской области в среду, 21 апреля. Характер погоды кардинально изменится.
— Облачный вихрь принесет осадки, преимущественно в виде дождя, ночью-утром с мокрым снегом, по востоку усилится ветер. Из-за облачности дневные температуры останутся скромными в западных и центральных районах +3,+8 градусов, по востоку чуть теплее до +10,+13 тепла. При прохождении циклона ожидается резкий перепад давления, — сообщает Вологодский гидрометцентр.
До конца недели в регионе сохранится неустойчивая погода с осадками, однако к выходным потеплеет. В дневные часы температура воздуха составит +12,+17 градусов, ночью сохранятся положительные температуры.