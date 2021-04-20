Дело о драке двух подростков на стадионе в Вологде передано в суд

В Вологде 16-летний подросток предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Инцидент произошел 14 сентября прошлого года на одном из стадионов города.

По версии следствия, между обвиняемым и 15-летним потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. 16-летний подросток бил руками и ногами по голове и телу оппонента.

— Своими умышленными преступными действиями подросток причинил пострадавшему серьезные повреждения, включая травматический пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости) справа, который создал непосредственную угрозу для жизни вологжанина, а также ссадины и кровоизлияния, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Свою вину подросток признает. Следователям школьник рассказал, что разозлился на потерпевшего из-за его многочисленных подначек. При этом побороться, с его слов и согласно показаниям свидетелей, было идеей 15-летнего подростка, присоединившегося на прогулке к компании подростков.

Дело передано в суд, обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.