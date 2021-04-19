Статуэтки, зонты, подушки-антистресс: правительство Вологодской области закупило сувениров на миллион рублей

Около миллиона рублей потратил в начале апреля Презентационно-сервисный центр Вологодской области на покупку сувениров. Информация о проведении аукциона опубликована на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта была 1 350 020 рублей, однако победитель, ООО «Выставка-сервис», снизил цену до 1 046 265 рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет поставить ПСЦ десять статуэток «Кружевница», двадцать сувенирных комплектов с товарным знаком правительства Вологодской области (подстаканник, стакан, упаковка), десять наборов по три кружки с тем же логотипом, десять наборов деревянных стаканчиков по шесть штук в деревянной упаковке, пятнадцать медалей сувенирных и тридцать панно разных видов с архитектурными памятниками Вологодской области. Кроме того, планируется купить двадцать берестяных тубусов, пятьдесят тубусов из фанеры, семьдесят металлических фитнес-бутылок, восемьдесят зонтов, восемьдесят дождевиков, пятьдесят подставок для мобильного телефона — всё с логотипом Вологодской области. Примечательно, что в списке сувениров также оказались двадцать пять подушек-антистресс.

Для сувениров также закупается подарочная упаковка нескольких видов. Всего в техническом задании перечислены более 2000 единиц разных товаров.

ООО «Выставка-сервис» зарегистрировано в Вологде в 2010 году, директор - Светлана Чуканова. Основной вид деятельности организации - "деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки". С Презентационно-сервисным центром области эта компания успела заключить контрактов на 43 млн рублей.

NewsVo сделал запрос в правительство Вологодской области, чтобы выяснить, для чего покупаются сувениры, а также почему их решили купить так много. Ответ чиновников приводим полностью, без сокращений.