«Бирки» некуда лепить: заявление «Синдиката-100» об инициативе «присвоить номера» журналистам, освещающим митинги

19.04.2021 [Общество]

В полпредства президента России от имени Совета по правам человека рассылают «предложения о порядке работы журналистов на митингах и пикетах». И хотя сами члены СПЧ заявляют, что даже не обсуждали этот документ, позиционируется он как «руководство к действию».

Главное новшество — введение QR-кодов и номерных знаков для журналистов, которые освещают митинги. Вопреки федеральному закону «О СМИ», журналистов делят на две категории: «патентованных» — тех, кто имеет полное право работать на акциях, и «непатентованных», которых предупреждают: «Ваша деятельность на митинге может быть расценена, как участие». То есть неприкрыто сулят задержания, обыски, административные аресты и, вполне возможно, уголовные дела.

Все это, кстати, оформят люди, вопреки закону скрывающие свои жетоны.

Ограничения вводятся после того, как Роскомнадзор максимально ужесточил требования к работающим на акциях журналистам, заставив редакции суматошно искать неоново-зеленые жилеты и готовить «митинговые» пресс-карты.

Издания «Синдиката-100» заявляют: никакие «номерные знаки», QR-коды и «бирки в ушах» не имеют ни малейшего отношения к закону. Полномочия журналиста регламентированы ФЗ «О СМИ». Почитайте, пожалуйста, закон.

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