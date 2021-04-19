Пьяный череповчанин пытался выломать дверь в салон микрозаймов

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, пытавшегося попасть в салон микрозаймов на улице Луначарского. Он вёл себя неадекватно, и работники заведения закрылись от него внутри и вызвали правоохранителей.

«Прибывшие на вызов Росгвардейцы увидели мужчину, который пытался открыть двери учреждения, громко ругался нецензурной бранью, звал какую-то девушку и пытался повредить вход в здание», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанный — 38-летний череповчанин — был сильно пьян и не смог пояснить, кого ищет и зачем пытается попасть внутрь. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.