В Череповце бывшие работники кафе пожаловались на работодателя за невыплату зарплаты

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего владельца кафе, подозреваемого в невыплате зарплаты четверым бывшим работникам. Все четверо подали на него жалобы. Из собственных источников newsVO стало известно, что речь идёт о кафе «Деревяшка».

По версии следствия, бухгалтер, администратор, официант и повар уволились в мае 2020 года и получили выходное пособие.

«При этом заработная плата за апрель 2020 года указанным сотрудникам выплачена не была и задолженность в общей сумме 46 тыс. рублей бывшим работодателем не погашена до сих пор», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Следователям предстоит установить полный круг потерпевших и все обстоятельства инцидента. Расследование продолжается.