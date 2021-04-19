Двое пьяных вологжан устроили драку в ночном клубе и разбили зеркало

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего и 21-летнего мужчин, устроивших драку в ночном клубе на улице Залинейной. Сообщение об инциденте поступило около 6 утра. Выяснилось, что они вместе выпивали, но под утро поругались.

«Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой молодые люди разбили 3-метровое зеркало. Предварительная сумма ущерба составила порядка 25 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанных передали полицейским для принятия процессуального решения.