Трассу от Шарьи до Великого Устюга планируют передать в федеральную собственность до 2024 года

Власти планируют передать в федеральную собственность трассу Нижний Новгород — Шарья — Великий Устюг. Об этом губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

— У нас к 2024 году вся опорная сеть основных дорог станет федеральной, что позволит высвободить ресурсы для приведения в порядок региональных трасс, ну, и, конечно, муниципальных дорог, — заявил губернатор Олег Кувшинников.

Ранее стало известно, что в федеральную собственность также была передана дорога Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово. Средства на ее содержание и ремонт больше не будут выделяться из бюджета Вологодской области, который сможет сэкономить на этом около 140 млн рублей в год.