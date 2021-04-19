Врио начальника управления Федерального казначейства по Вологодской области назначена Анна Морозова

19.04.2021 [Общество]
Врио начальника управления Федерального казначейства по Вологодской области назначена Анна Морозова

Временно исполняющей начальника управления Федерального казначейства по Вологодской области назначена Анна Морозова. Предыдущий руководитель, Роман Корепин, занимавший этот пост с момента основания ведомства, скончался. 

Анна Юрьевна работает в казначействе больше 20 лет, прошла путь от старшего казначея до заместителя руководителя.

«Мы очень плотно работаем с казначейством, в том числе с Анной Юрьевной. У нас сложились хорошие деловые отношения и полное понимание тех вопросов, которые возникают у региона. Я уверена, что Анна Юрьевна справится с возложенными задачами, к тому же она выросла в этом коллективе, знает все участки работы и направления деятельности», — отметила заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

Решение по постоянной кандидатуре будет приниматься позднее Министерством финансов РФ. На сегодняшний день система федерального казначейства Вологодской области представлена Управлением и 14 территориальными отделами. В системе трудятся более 250 человек.

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