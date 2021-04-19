В Вологде началось голосование за места для строительства универсальных спортплощадок

19.04.2021 [Общество]

На сайте администрации Вологды 19 апреля началось голосование по выбору места строительства восьми физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. 

Места для четырех таких спортплощадок уже определены: они разместятся у школ № 12 и 16, а также во дворах Новгородская, 37а и 1-й мкр ГПЗ-23, д. 20.

— Оставшиеся 8 площадок и будем выбирать голосованием, которое пройдет с 19 апреля по 9 мая на официальном сайте Администрации города Вологды. Чтобы отдать голос, надо обязательно авторизоваться через портал госуслуг. В список для голосования вошли 22 адреса, которые в ходе 1 этапа вологжане предлагали для строительства спортплощадки. Из них будут выбраны 8, получивших наибольшую поддержку жителей в ходе голосования, — пишет Воропанов на своей странице в соцсети. 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Плотина в Михальцево под Вологдой полностью открыта
Тело мужчины обнаружили на тротуаре в центре Вологды
Жителя Вологды будут судить за нарушение авторских прав, ущерб оценен в миллиард рублей
В поселке Сосновый берег под Вологдой затоплены 15 участков и пять жилых домов
Вологодскую журналистку Татьяну Охотникову оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбительные комментарии
В Вологде произошел пожар в «Красных казармах»
В селе Кубенском Вологодского района убили 17-летнего подростка
В центре Вологды загорелся ресторан «Bazar Чайхона»
Мужчина, тело которого нашли на улице Кирова в Вологде, оказался следователем
Новый сервис для составления генеалогического древа и поиска архивной информации появился в России

Последние новости

В Кадуе владелец септика, в котором утонул мальчик, предстанет перед судом

34-летнего мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности)

54
0

Двое пьяных вологжан устроили драку в ночном клубе и разбили зеркало

Предварительная сумма ущерба составила 25 000 рублей. Их задержали.

94
0

Коронавирусные госпитали в Вологодской области пока закрывать не будут

Уровень их загрузки - 42%

115
0

Трассу от Шарьи до Великого Устюга планируют передать в федеральную собственность до 2024 года

Глава региона Олег Кувшинников пообещал, что вся опорная сеть основных дорог области к этой дате станет федеральной

140
0

К масштабной реставрации ансамбля кремля готовятся сотрудники Вологодского музея-заповедника

Научная реставрация коснётся всех корпусов

141
0

Врио начальника управления Федерального казначейства по Вологодской области назначена Анна Морозова

Кадровые решения связаны с безвременной кончиной прежнего руководителя Романа Корепина, который возглавлял управление с начала

262
0

В Вологде остаются подтопленными 320 дачных участков

Из них 230 участков в СНТ "Тошня", 90 - в Баранково

357
0

Конструкции для вертикального озеленения устанавливают в Череповце

«На каждой из двухсот дуг закрепим кашпо с уже цветущими растениями», — пишет в соцсети мэр Вадим Германов

225
0

Вологжанка заплатит 4000 рублей штрафов за ложные вызовы полиции

В один из дней она пожаловалась на таксиста, который якобы не доставил ей товар, а на следующий день заявила, что её ударили ножом

296
0

TikTok заблокировал видео мэра Вологды о мусоре

Об этом Воропанов рассказал в ходе прямого эфира в соцсети

494
0

Прокуратура попытается обжаловать в Вологодском областном суде приговор фигурантам дела «Белозерского шоссе»

Присяжный, Ивонин, Бутусов также подали жалобы на приговор

485
0

69 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

59 человек выздоровели, трое умерли

303
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кадуе владелец септика, в котором утонул мальчик, предстанет перед судом
Двое пьяных вологжан устроили драку в ночном клубе и разбили зеркало
Коронавирусные госпитали в Вологодской области пока закрывать не будут
Трассу от Шарьи до Великого Устюга планируют передать в федеральную собственность до 2024 года
К масштабной реставрации ансамбля кремля готовятся сотрудники Вологодского музея-заповедника
Врио начальника управления Федерального казначейства по Вологодской области назначена Анна Морозова
В Вологде началось голосование за места для строительства универсальных спортплощадок
 
16.04.2021 [Общество]

Эпидемиолог рассказала, чем отличаются разные вакцины от коронавируса и зачем нужно прививаться

1731
0
19.04.2021 [БлогоVO]

Удивительное творение бобров удалось запечатлеть Дмитрию Пшеницыну 

160
0
19.04.2021 [Обзор Прессы]

Лёд и пламень

183
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика