В Вологде началось голосование за места для строительства универсальных спортплощадок

На сайте администрации Вологды 19 апреля началось голосование по выбору места строительства восьми физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Места для четырех таких спортплощадок уже определены: они разместятся у школ № 12 и 16, а также во дворах Новгородская, 37а и 1-й мкр ГПЗ-23, д. 20.

— Оставшиеся 8 площадок и будем выбирать голосованием, которое пройдет с 19 апреля по 9 мая на официальном сайте Администрации города Вологды. Чтобы отдать голос, надо обязательно авторизоваться через портал госуслуг. В список для голосования вошли 22 адреса, которые в ходе 1 этапа вологжане предлагали для строительства спортплощадки. Из них будут выбраны 8, получивших наибольшую поддержку жителей в ходе голосования, — пишет Воропанов на своей странице в соцсети.