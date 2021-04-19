Вологжанка заплатит 4000 рублей штрафов за ложные вызовы полиции

В Вологде суд вынес четыре постановления о привлечении 35-летней местной жительницы к административной ответственности за ложные вызовы полиции.

«Как следует из материалов дел, днем 1 марта 2021 года женщина позвонила в полицию и сообщила, что водитель такси не возвратил ей деньги и не доставил товар. Около 21.44 того же дня она вновь позвонила в полицию и рассказала об изъятии у нее ключей. Ночью 2 марта она вызывала полицейских, утверждая, что в квартире на улице Архангельской в Вологде ее подруге отрезали голову и торгуют наркотиками. Спустя два часа она совершила четвертый звонок в полицию и сообщила, что ей самой нанесли ножевое ранение в живот, и она сидит на крыльце дома на улице Архангельской», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде женщина признала вину и пояснила свои действия тем, что была пьяна. За каждый из ложных вызовов её назначен штраф в 1000 рублей. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.