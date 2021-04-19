Вологжанка заплатит 4000 рублей штрафов за ложные вызовы полиции

19.04.2021 [Происшествия]

В Вологде суд вынес четыре постановления о привлечении 35-летней местной жительницы к административной ответственности за ложные вызовы полиции.

«Как следует из материалов дел, днем 1 марта 2021 года женщина позвонила в полицию и сообщила, что водитель такси не возвратил ей деньги и не доставил товар. Около 21.44 того же дня она вновь позвонила в полицию и рассказала об изъятии у нее ключей. Ночью 2 марта она вызывала полицейских, утверждая, что в квартире на улице Архангельской в Вологде ее подруге отрезали голову и торгуют наркотиками. Спустя два часа она совершила четвертый звонок в полицию и сообщила, что ей самой нанесли ножевое ранение в живот, и она сидит на крыльце дома на улице Архангельской», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде женщина признала вину и пояснила свои действия тем, что была пьяна. За каждый из ложных вызовов её назначен штраф в 1000 рублей. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Тэги: ложный вызов, суд, штрафы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Плотина в Михальцево под Вологдой полностью открыта
Тело мужчины обнаружили на тротуаре в центре Вологды
Жителя Вологды будут судить за нарушение авторских прав, ущерб оценен в миллиард рублей
В поселке Сосновый берег под Вологдой затоплены 15 участков и пять жилых домов
Вологодскую журналистку Татьяну Охотникову оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбительные комментарии
В Вологде произошел пожар в «Красных казармах»
В селе Кубенском Вологодского района убили 17-летнего подростка
В центре Вологды загорелся ресторан «Bazar Чайхона»
Мужчина, тело которого нашли на улице Кирова в Вологде, оказался следователем
Списки зачисленных в детсады Вологды опубликуют 12 апреля

Последние новости

В Вологде остаются подтопленными 320 дачных участков

Из них 230 участков в СНТ "Тошня", 90 - в Баранково

13
0

Конструкции для вертикального озеленения устанавливают в Череповце

«На каждой из двухсот дуг закрепим кашпо с уже цветущими растениями», — пишет в соцсети мэр Вадим Германов

71
0

TikTok заблокировал видео мэра Вологды о мусоре

Об этом Воропанов рассказал в ходе прямого эфира в соцсети

274
0

Прокуратура попытается обжаловать в Вологодском областном суде приговор фигурантам дела «Белозерского шоссе»

Присяжный, Ивонин, Бутусов также подали жалобы на приговор

318
0

69 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

59 человек выздоровели, трое умерли

225
0

Пьяная жительница Нюксенского района напала на сотрудницу полиции

Возбуждено уголовное дело

226
0

Синоптики обещают теплое лето в России

Но это не точно

266
0

В 2021 году в Вологодской области в рамках нацпроекта обещают отремонтировать более 400 километров дорог

Это 378,7 км региональных дорог и 25,1 км муниципальной дорожной сети

292
0

В Великоустюгском районе из-за неисправности печи сгорела баня

Инцидент произошёл вечером 18 апреля в посёлке Ломоватка

268
0

Россыпи использованных батареек обнаружили эковолонтёры в дачном посёлке в Доронино

Неизвестные рассыпали опасный мусор на одной из улиц дачного посёлка на окраине Вологды

349
0

«КУБОК ŠKODA»: сильнейшие команды сразятся за звание чемпиона восьмого Международного юношеского хоккейного турнира

ŠKODA AUTO Россия в очередной раз проведёт Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA». Матчи состоятся на льду «Уфа-Арены» в Уфе с 19 по 24 апреля. Ввиду ограничений, вызванных пандемией COVID-19, в этом году участие в турнире принимают российские спортсмены сильнейших клубов страны.

224
0

Житель Череповецкого района получил условный срок за кражу чужого быка

Он забил животное на мясо и продал. Ущерб от его действий составил 100 тысяч рублей.

294
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде остаются подтопленными 320 дачных участков
Конструкции для вертикального озеленения устанавливают в Череповце
Вологжанка заплатит 4000 рублей штрафов за ложные вызовы полиции
TikTok заблокировал видео мэра Вологды о мусоре
Прокуратура попытается обжаловать в Вологодском областном суде приговор фигурантам дела «Белозерского шоссе»
69 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Пьяная жительница Нюксенского района напала на сотрудницу полиции
 
16.04.2021 [Общество]

Эпидемиолог рассказала, чем отличаются разные вакцины от коронавируса и зачем нужно прививаться

1706
0
19.04.2021 [БлогоVO]

Удивительное творение бобров удалось запечатлеть Дмитрию Пшеницыну 

49
0
19.04.2021 [Обзор Прессы]

Лёд и пламень

119
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика