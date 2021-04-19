Синоптики обещают теплое лето в России

19.04.2021 [Общество]

На большей части России, по предварительным прогнозам, лето будет теплым, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Да, лето ожидается теплым. Но это не тот уверенный прогноз, который мы даем, например, на пять дней. <…> Это „да“ неуверенное, мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно», — сказал он.

Метеорологи делят лето на две половины, но четких дат начала этих сезонов нет. Вильфанд отметил, что лето делится на два периода: первая половина лета и вторая половина лета.

«Это связано с изменением циркуляции. В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина — в конце июня — начале июля. Но это среднее значение, это очень вариабельно. Бывает плюс-минус две недели», — отметил он.

Тэги: погода, синоптики, прогноз

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