Синоптики обещают теплое лето в России

На большей части России, по предварительным прогнозам, лето будет теплым, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Да, лето ожидается теплым. Но это не тот уверенный прогноз, который мы даем, например, на пять дней. <…> Это „да“ неуверенное, мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно», — сказал он.

Метеорологи делят лето на две половины, но четких дат начала этих сезонов нет. Вильфанд отметил, что лето делится на два периода: первая половина лета и вторая половина лета.