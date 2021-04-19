В 2021 году в Вологодской области в рамках нацпроекта обещают отремонтировать более 400 километров дорог

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Вологодской области первоначально планировалось отремонтировать дорожную сеть протяженностью 362 км. Но, благодаря заранее заключенным государственным контрактам по ремонту дорог, из федерального бюджета дополнительно предоставлено 922 млн. рублей на проведение в 2021 году ремонтных работ на участках региональных автодорог общей протяженностью 41,83 км.

В итоге плановая протяженность ремонта составит 403,8 км: 378,7 км региональных дорог и 25,1 км муниципальной дорожной сети.

— Общая стоимость работ составит порядка 8,1 млрд. руб. Работы запланированы на 53 объектах, в том числе: 21 — региональный, 32 — муниципальных (20 — в Вологде, десять — в Череповце, два — в Череповецком районе), — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наиболее значимые ремонты пройдут на трассах Тотьма-Никольск, Сокол-Харовск-Вожега, Лентьево-Бабаево-Борисово-Судское, Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов, Грязовец-Вохтога, Вологда-Ростилово и других.