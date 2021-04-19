Россыпи использованных батареек обнаружили эковолонтёры в дачном посёлке в Доронино

Россыпи использованных батареек нашли в минувшие выходные волонтёры сообщества «Экобессрочка» и общества защиты животных «Велес» на одной из улиц дачного посёлке в Доронино.

– В пятницу, 16 апреля «Велесу» поступил сигнал о том, что в Доронино на одной из улиц дачного посёлка рассыпаны батарейки: метров 200 тянется «дорожка» из отдельно разбросанных батареек, а в начале и конце целые кучки, – говорится на странице «Экобессрочки».

Утром 18 апреля активисты выехали на место. И обнаружили батарейки в указанном месте.

– На фото вы видите зафиксированные развалы. Предположительно(!): где - то собрали у населения эти батарейки, но в переработку почему-то не стали сдавать, а решили прикопать в укромном месте, потеряв часть по пути, – предполагают волонтёры.

Активисты обследовали ближайшие канавы, прошли по полям в поисках незаконной свалки, но не нашли её.

– Пообщались с местным жителем Николаем Ивановичем и он сообщил, что ещё во вторник вечером россыпей не было, а в среду с утра они обнаружились, – дополняют очевидцы. – Был сделан звонок в полицию, участковому. Приехали сотрудники МЧС (по нашему предположению), всё сфотографировали и сказали, что решат вопрос.

Эковолонтёры обращаются к горожанам с просьбой интересоваться судьбой сданных ими батареек.