Житель Череповецкого района получил условный срок за кражу чужого быка

В Череповецком районе суд огласил приговор 51-летнему жителю деревни Хвощевик, признанному виновным в краже чужого быка.

Как установлено судом, вечером 16 октября 2020 года пьяный обвиняемый увидел, что в его загон для животных зашёл чёрно-пёстрый бык, принадлежащий потерпевшей Ж.

«Подсудимый обвязал быка веревкой за рога, отвел в лес, привязал к дереву, сходил за мешками и ножом и перерезал животному горло. Затем он разделал тушу на части, сложил в мешки и продал, причинив потерпевшей материальный ущерб в размере 100 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С учётом того, что ранее он уже возместил потерпевшей часть ущерба, с него взыскали 88 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.