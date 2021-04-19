Черповчанин продал чужой гараж с машиной и инструментами внутри

В Череповце полицейские раскрыли кражу гаражного бокса, принадлежащего 55-летнему местному жителю.

Потерпевший рассказал, что гараж стоял на улице Красной, а внутри него находился автомобиль Mazda и строительный инструмент. Он ценил ущерб в 150 тысяч рублей.

Подозреваемым в хищении оказался 20-летний череповчанин. Выяснилось, что он продал гараж двум мужчинам за 30 тысяч рублей, сказав, что бокс принадлежит его дедушке.

«На следующий день он встретился с покупателями и на их глазах попытался открыть замок каким-то ключом, но, сделав вид, что замок заело, предложил им приобрести имущество, не открывая дверей. Мужчины, ничего не заподозрив, заключили договор и при помощи манипулятора загрузили гараж на транспорт, после чего отвезли его в металлолом», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.