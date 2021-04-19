Прокуратура добилась подвоза в школу ученика из деревни Костяевка в Череповецком районе

19.04.2021 [Общество]

Прокуратура обязала администрацию Череповецкого района организовать подвоз к месту учебы школьника из деревни Костяевка. В ведомство поступила жалоба на отказ в транспортном обслуживании. 

— Установлено, что с января 2021 года образовательной организацией МОУ «Домозеровская школа» не принято мер к подвозу несовершеннолетнего, проживающего в д. Костяевка Череповецкого района, расположенной на расстоянии 18 км. от образовательного учреждения, к месту обучения и обратно. Несмотря на обращение родителя несовершеннолетнего в образовательное учреждение, каких-либо мер со стороны должностных лиц не принято, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге в адрес руководителя муниципалитета было внесено представление об устранении нарушений закона. Ежедневные маршруты по подвозу детей были скорректированы, продлены на 700 метров до Костяевки. Теперь мальчика будут возить до школы и обратно. 

Тэги: школы. дети

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