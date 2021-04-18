Волейболистки ЧГУ стали победительницами предварительного этапа Всероссийских соревнований

18.04.2021 [Спорт]

Студентки Череповецкого государственного университета стали победительницами предварительного этапа Всероссийских соревнований по волейболу среди студентов.

Турнир проходил в Ухте с 13 по 16 апреля. В нем приняли участие волейбольные команды ВУЗов Северо-Западного федерального округа. Команда ЧГУ, усиленная несколькими игроками «Северянки», заняла первое место. В том числе по ходу турнира обыграв со счетом 3:0 студенческие команды из Ленинградской области, Петрозаводская и Сыктывкара.

Благодаря этой победе череповчанки вышли во Всероссийский финал Студенческой волейбольной ассоциации (СВА), который пройдёт в Вологде с 17 по 24 мая.

Отметим, что в мужской части соревнований путёвку во Всероссийский финал завоевали "ЛГУ им. Пушкина" и "ПсковГУ".
 

Тэги: волейбол

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