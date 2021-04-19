Торгово-развлекательный центр планируют открыть в бывшем здании АТС на улице Северной в Вологде

В бывшем здании телефонной станции на улице Северной в Вологде будет открыт торгово-развлекательный центр. Новый собственник уже арендаторов торговых площадей.

— Планируемые направления для аренды: точки для оказания услуг — аптека, банк, салоны связи, парикмахерская, детские учебные и развлекательные центры, промтоварные отделы, продуктовый магазин, верхний этаж под ресторан, кафе с детской направленностью и т. д. — говорится в размещенном в интернете объявлении.

Запустить новый ТРЦ планируют осенью 2021 года.

Координаторная телефонная станция АТС-24, располагавшаяся в доме №13 по улице Северной и обслуживавшая около 14 тысяч абонентов, была закрыта в конце 2008 года. Ее заменила новая цифровая АТС емкостью 14 500 номеров. С закрытием станции на улице Северной городская телефонная сеть Вологды стала цифровой на 100%.