27 палов сухой травы потушили в Вологодской области за сутки

17 апреля в Шекснинском районе из-за пала сухой травы сгорела частная баня. Инцидент произошел в деревне Соколово. Огнем была охвачена площадь в гектар.

В тот же день в деревне Седуново Бабаевского района был ликвидирован пал сухой травы на площади в два гектара. В конце Северного переулка в Грязовце выгорела площадь в 1,5 гектара, в деревне Тарасово Грязовецкого района - один гектар. Вдоль реки Шограш на Окружном шоссе в Вологде - 500 квадратных метров.

Всего, по данным пресс-службы областного УМЧС, за сутки в регионе было зафиксировано 24 случая пала травы.

Административная ответственность за поджог сухой травы предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Так, нарушение требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в следующем размере:

• для граждан – от 2 000 до 3 000 рублей;

• для должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей;

• для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 20 000 до 30 000 рублей;

• для юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.