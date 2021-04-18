Депутаты из Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии и Пскова требуют допустить врачей к Навальному

Депутаты парламентов нескольких субъектов России выступили с обращением к президенту, в котором требуют допустить врачей к осужденному политику Алексею Навальному.

— Состояние здоровья политического заключённого Алексея Навального угрожает его жизни. Действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается. Требуем немедленного допуска к Алексею Навальному врачей по его добровольному выбору и госпитализации Навального в гражданское медицинское учреждение, соответствующее тяжести состояния его здоровья, — говорится в обращении.

Подписи под документом уже поставили Борис Вишневский и Максим Резник (Законодательное собрание Санкт-Петербурга), Эмилия Слабунова (Законодательное собрание Карелии), Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Екатерина Енгалычева, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Ступин, Михаил Тимонов (Московская городская дума), Артур Гайдук и Лев Шлосберг (Псковское областное собрание депутатов).

Ранее NewsVo сообщал, что 31 марта Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии, объявил голодовку из-за того, что к нему не пускают приглашенных врачей. Политик жаловался на сильные боли в спине и ноге. Лечащие врачи Навального заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию — 7,1 ммоль/л), и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца. 18 апреля стало известно, что Бенедикт Камбербэтч, Том Йорк, Нил Гейман и еще более 70 западных актеров, музыкантов и писателей призвали Путина допустить врача к Навальному.