В Вологде водитель «Сузуки» наехал на ребёнка на пешеходном переходе

В Вологде 64-летний мужчина за рулём Suzuki наехал на 6-летнюю девочку, переходившую с бабушкой дорогу по «зебре». Инцидент произошёл на улице Некрасова 17 апреля около 10:10. С подозрением на ушибы ребёнка доставили в больницу, однако диагноз не подтвердился. Несмотря на это, водителю грозит ответственность за нарушение ПДД. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ещё одно ДТП с пострадавшим ребёнком произошло в Вологде у дома № 6 в первом микрорайоне ПЗ 16 апреля около 18:00. По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулём KIA наехала на 8-летнего велосипедиста. Потерпевшего госпитализировали с подозрением на перелом голени. Обстоятельства происшествия также устанавливаются.