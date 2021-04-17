Под Вологдой ВАЗ-2112 съехал в кювет

17.04.2021 [Происшествия]

В Вологодском районе 32-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал в кювет. Инцидент произошёл на 12 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск 16 апреля около 23:10. В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир получили травмы головы. Оба были не пристёгнуты ремнями безопасности.

«По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима в соответствии с конкретными дорожными условиями», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Тэги: ДТП, пострадавшие
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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