Под Вологдой ВАЗ-2112 съехал в кювет

В Вологодском районе 32-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал в кювет. Инцидент произошёл на 12 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск 16 апреля около 23:10. В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир получили травмы головы. Оба были не пристёгнуты ремнями безопасности.

«По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима в соответствии с конкретными дорожными условиями», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.