Пенсионерка из Вологды перевела мошенникам 834 тысячи рублей

76-летняя вологжанка стала жертвой мошенников. Она рассказала, что в течение четырёх дней ей звонил неизвестный мужчина, представившийся работником службы безопасности одного из банков. Он убедил потерпевшую снять сбережения и перевести их на указанные им счета. Сумма ущерба составила 834 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 847 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.