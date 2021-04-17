Мужчина погиб при пожаре в Череповецком районе

В посёлке Ирдоматка Череповецкого района мужчина погиб при пожаре. Сообщение об инциденте в двухэтажном доме на улице Новая, 9 поступило 16 апреля в 16:12. Площадь пожара составила 3 кв.метра.

«Сгорели постельные принадлежности. Огнем повреждена оконная рама, квартира закопчена по всей площади. Погиб мужчина, личность устанавливается. Житель соседней квартиры был выведен на улицу сотрудниками пожарной охраны», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Вероятно, погибший отравился угарным газом. Причина устанавливается.