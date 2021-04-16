В Кич-Городецком районе ледоходом разрушило деревянный мост

Центральный пролет деревянного автомобильного моста через реку Кичменгу в Кичменгско-Городецком районе сорвало ледоходом. Об этом сообщает портал Город Во.

«Из-за ледохода на реке Кичменьга разрушена часть моста у села Некипелово. В настоящее время в населенном пункте никто не проживает. Рядом находится альтернативная дорога — Кичменьга-Токарево — Нижняя Лукина Гора. На месте установлены дорожные знаки. Восстановление моста начнется после снижения уровня воды», — сообщили в районной администрации.

Издание отмечает, что Некипелово носит статус нежилого пункта, однако у некоторых местных жителей там сохранились родительские дома, которые до сих пор используются как дачи. В комментариях местные жители в шутку предлагают вылавливать части разрушенного моста в райцентре - Кичменгском Городке.